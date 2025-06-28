В Астрахани вспыхнул склад на 1250 «квадратах»

МЧС: пожарные тушат возгорание на 1250 квадратных метрах в Астрахани

На Украинской улице в Астрахани вспыхнул склад с мебельной фурнитурой. Об этом сообщает МЧС России.

«По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению привлечены более 40 пожарных и 13 единиц техники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь охватил территорию площадью 1250 квадратных метров.

Накануне в Астрахани горел склад на Аэропортовской улице. Параллельно пожар охватил находящийся поблизости автомобиль. Общая площадь возгорания достигла 300 «квадратов».

27 июня в подмосковной деревне Шелепино пожарные ликвидировали открытое горение на складе со строительными материалами. Пожар произошел в Дмитровском городском округе. На месте провели работы по проливке и разбору конструкций.

Ранее в Свердловской области ликвидировали пожар в многоэтажном доме после взрыва газа.