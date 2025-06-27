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Мощный пожар на площади 300 кв. метров начался в Астрахани

В Астрахани склад и машина загорелись на площади 300 квадратных метров
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Владимир Трефилов/РИА Новости

В Астрахани начался пожар на площади 300 кв. м — горят склад и автомобиль. Об этом сообщили в местном ГУ МЧС.

«В главное управление поступило сообщение о пожаре по адресу Советский район, улица Аэропортовская, дом 15Б. Происходит пожар складского помещения и автомобиля на общей площади 300 кв. м», — передает пресс-служба.

Отмечается, что на месте пожара работают 11 единиц техники и 36 человек.

До этого мощный пожар на трассе УфаЯнаул в Башкирии попал на видео. Там произошло массовое ДТП на трассе Уфа — Янаул.

«На 73 км трассы Уфа-Янаул столкнулись автомобили Renault Duster и Renault Sandero, после чего Sandero отбросило на грузовик Iveco», — говорится в сообщении Telegram-канала «Башкирия Online».

Водитель и пассажирка Renault Sandero получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее появилось видео с наездом на водителя, вышедшего на МКАД.

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