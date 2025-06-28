На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Пакистане террорист-смертник подорвал военную колонну, есть погибшие

AFP: в Пакистане 16 человек погибли в результате взрыва в колонне солдат
close
Faisal Mahmood/Reuters

В Пакистане неизвестный на автомобиле подорвал колонну, в которой шагали солдаты. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на службу безопасности страны и чиновников.

«Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат», — рассказал журналистам один из представителей администрации провинции Хайбер-Пахтунхва, где произошла трагедия.

Отмечается, что взрыв также привел к обрушению крыш двух зданий. Всего пострадало более 30 человек, включая шестерых детей.

В апреле теракт произошел в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, а там назвали такую реакцию несправедливой и политически мотивированной. Стороны обменялись ударами.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что страны договорились о полном прекращении боевых действий. Его слова подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде, однако почти сразу они начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

Ранее сообщалось, что в Пакистане готовы получить новые поставки нефти из РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами