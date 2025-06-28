В Пакистане террорист-смертник подорвал военную колонну, есть погибшие

AFP: в Пакистане 16 человек погибли в результате взрыва в колонне солдат

В Пакистане неизвестный на автомобиле подорвал колонну, в которой шагали солдаты. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на службу безопасности страны и чиновников.

«Террорист-смертник въехал на начиненном взрывчаткой автомобиле в колонну солдат», — рассказал журналистам один из представителей администрации провинции Хайбер-Пахтунхва, где произошла трагедия.

Отмечается, что взрыв также привел к обрушению крыш двух зданий. Всего пострадало более 30 человек, включая шестерых детей.

В апреле теракт произошел в спорном штате Джамму и Кашмир. Индия обвинила в атаке Пакистан, а там назвали такую реакцию несправедливой и политически мотивированной. Стороны обменялись ударами.

10 мая президент США Дональд Трамп объявил, что страны договорились о полном прекращении боевых действий. Его слова подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде, однако почти сразу они начали обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

Ранее сообщалось, что в Пакистане готовы получить новые поставки нефти из РФ.