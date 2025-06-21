В Пакистане готовы получить новые поставки нефти из РФ

Миннефти Пакистана сообщило о готовности получить новые поставки нефти из РФ после завершения настройки нефтеперерабатывающих заводов страны на нефть российского стандарта Urals. Об этом заявил федеральный министр нефти Пакистана Мухаммад Али Перваиз Малик в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Как только мы завершим эту реконфигурацию и определим, какой рецепт был бы идеальным для наших нефтеперерабатывающих заводов, мы обязательно рассмотрим возможность новых поставок», — заявил чиновник.

Как объяснил Малик, российская нефть несколько тяжелее легкой нефти, которая исторически перерабатывалась на пакистанских НПЗ.

До этого РФ получила от Пакистана инвестиционные предложения по разведке нефти и газа.

В ноябре 2024 года посол Исламабада в Москве Мухаммад Халид Джамали сообщил, что две страны обсуждают технические детали долгосрочного контракта на поставку российской нефти в Пакистан. Как сказал дипломат, сейчас диалог идет на уровне частных компаний и между правительствами. При этом никаких сложностей пока не возникло, уточнил он.

Ранее Пакистан выдвинул Трампа на соискание Нобелевской премии мира.