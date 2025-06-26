В Общественной палате призвали признать блогера Лесли иноагентом

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов предложил признать блогера Александра Кириллова (Алекс Лесли) иностранным агентом и проверить его активы на предмет уплаты налогов. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.

Рогов предположил, что действия блогера могли быть согласованы со спецслужбами Запада для «дестабилизации ситуации внутри России». Чиновник высказал мнение, что Кириллова необходимо признать иноагентом, объявить в международный розыск, а также проверить его активы, поскольку он может не платить налоги.

Председатель комиссии ОП добавил, что действия блогера направлены на подрыв уважения к женщине и семье, а также ценностного суверенитета России.

25 июня в отношении Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Лесли обвиняют в склонении к совершению изнасилования. Сам он уверен, что избежит наказания, а эти «жалобщицы», обратившиеся в полицию после домогательств, «просто хайпуют», уверен он.

Ранее сторонницы пикапера Лесли вышли «мстить» мужчинам на улицы Москвы.