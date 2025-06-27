Алекс Лесли оценил, вернется ли в Россию на фоне уголовного дела

Автор «тренингов по соблазнению» Алекс Лесли рассказал, что хотел бы вернуться в Москву, но боится оказаться за решеткой из-за уголовного преследования. Об этом блогер поделился в своем интервью «Газете.Ru».

«Конечно, я скучаю [по России], у меня ностальгия. Но, понимаете, меня там ждут Бастрыкин, Колокольцев, Мизулина, Собчак, и намерения у них не очень позитивные. Поэтому я подожду, пока они перестанут на меня злиться», — объяснил Лесли.

Собеседник «Газеты.Ru» добавил, что не считает себя виновным в пропаганде насилия против женщин. По словам Лесли, он не может отвечать за людей, которые пользуются его методиками, и лишь дает рекомендательные советы.

«У нас прописано в договоре оферты, и тренеры всегда это говорят, начиная тренинг, что все наши инструкции и примеры носят информационный характер и не являются руководством к действию. Нет такого, что мы говорим: «Иди вставь ей» или «Иди схвати ее». Это все рекомендательный характер, человек может этого не делать, никто его не убьет за это», — подчеркнул «пикап-гуру».

Подробнее о том, насколько Лесли разбогател на своих тренингах и какой образ парней сегодня, по его мнению, самый привлекательный в России, — в интервью пикапера «Газете.Ru».

Ранее в Общественной палате призвали признать Лесли иноагентом.