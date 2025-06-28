В Иране начались похороны военачальников и ученых, погибших при конфликте с Израилем и США

В Иране начались похороны более 60 человек, ликвидированных Израилем

В Иране 28 июня проходят похороны военных начальников, ученых-ядерщиков и мирных жителей, погибших во время конфликта с Израилем, всего — более 60 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.

Церемония началась в Тегеране на площади Революции. На похоронах присутствует президент Ирана Масуд Пезешкиан.

По данным агентства Tasnim, израильские военные ликвидировали около 20 ученых-ядерщиков и высокопоставленных иранских офицеров, включая начальника генштаба Мохаммада Багери и главу Корпуса стражей исламской революции Хосейна Салами.

Официальный представитель минздрава Исламской Республики Хосейн Керманпур 25 июня сообщил, что всего во время 12-дневнего конфликта Ирана с Израилем и США погибли 627 человек, 4870 человек пострадали.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп заявил о спасении Верховного лидера Ирана от смерти.