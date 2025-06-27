Трамп заявил о спасении Верховного лидера Ирана от смерти

Президент США Дональд Трамп заявил, что спас верховного лидера Ирана Али Хаменеи от унизительной смерти. Его слова приводит РИА Новости.

«Я точно знал, где он укрылся, и не позволил Израилю или Вооруженным силам США, безусловно, величайшим и сильнейшим в мире, прервать его жизнь. Я спас его от очень страшной и унизительной смерти», — сказал американский лидер.

Кроме того, Трамп уточнил, что по его приказу Израиль отменил крупный воздушный удар по Тегерану, который мог стать «финальным нокаутом» в данном конфликте.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Спустя еще два дня глава Белого дома заявил, что Иран и Израиль договорились о перемирии. По его словам, после вступления в силу режима прекращения огня мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Трамп прекратил работу по смягчению санкций против Ирана.