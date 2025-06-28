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В Гидрометцентре России рассказали о погоде в Москве в День молодежи

Гидрометцентр: облачная погода и до +22°C ожидаются в Москве 28 июня
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Переменная облачность и температура до +22°C прогнозируются в Москве в День молодежи, 28 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет +20 - +22°C. В ночь на 29 июня ожидается похолодание до +8-10°C.

Ожидается ветер северный, 3-8 м/с.

По Московской области местами может пройти небольшой дождь. Температура воздуха будет колебаться в +17-22°C. В ночь на 29 июня столбики термометров могут опуститься до отметки +5°C.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что всю неделю температура воздуха в Москве будет ниже нормы на 2–4°C. Вильфанд отмечал, что в начале недели ночью в столице ожидается +8...+10°C. Днем в Москве воздух прогреется до +18...+20°C. Во второй половине недели прогнозируется небольшое повышение ночных температур до +11...+13°C.

21 июня Вильфанд рассказал, что в Москве на неделе ожидаются ежедневные дожди. Специалист отметил, что в столице ожидается низкое давление и, как следствие, облачная погода.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.

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