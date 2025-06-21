Москвичей на неделе ожидает дождливая погода

Вильфанд: в Москве на неделе ожидаются ежедневные осадки

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в Москве на будущей неделе ожидаются ежедневные дожди.

«На следующей неделе воздушные массы в Москве будут перемещаться с севера, они будут насыщены влагой», — поделился синоптик.

Он добавил, что в столице также ожидается низкое давление и, как следствие, облачная погода.

До этого Вильфанд говорил, что следующий четверг, 24 июня, будет самым теплым днем на следующей неделе.

Также он сообщил, что в столичном регионе ожидается похолодание до +4°C в ночь на воскресенье. По словам синоптика, в течение выходных в Москве температура составит +16... +18°C.

Он уточнил, что в ночь на воскресенье температура в столице может резко опуститься до +6... +8°C, а в регионе — до +4°C.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов говорил, что заявления об аномальном похолодании в Москве и Московской области не соответствуют действительности.

Ранее москвичей предупредили о затяжных дождях.