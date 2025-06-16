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Москвичей предупредили о затяжных дождях

Синоптик Ильин: затяжные дожди ожидаются в Москве на этой неделе
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

На этой неделе в столице ожидаются затяжные дожди. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В понедельник (16 июня. — «Газета.Ru») во второй половине дня получат развитие кучево-дождевые облака, поэтому местами может пройти кратковременный дождь и даже может прогреметь гроза. Но в целом погода будет комфортной», — сказал специалист.

Ильин добавил, что во вторник, 17 июня, в столице дождей или гроз не ожидается. При этом зона осадков вместе с атмосферным фронтом приблизится к Москве уже в ночь на среду, 18 июня. В этот день прогнозируются кратковременные дожди. В четверг, 19 июня, в столице может выпасть 10-15 мм осадков.

Синоптик отметил, что в выходные осадков в городе не ожидается. Однако, по его словам, москвичам не стоит ждать потепления.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве с четверга и до конца текущей недели ожидается «скучновато-осенняя» погода. По его словам, в четверг пройдет заметный дождь, в пятницу — небольшой. При этом в субботу — воскресенье осадки прекратятся, однако повысится давление.

Ранее москвичам спрогнозировали вспышку летнего тепла перед похолоданием.

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