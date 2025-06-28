С 5 июля в России начнут блокировать счета одной категории граждан

С 5 июля в России будут блокировать счета подозреваемых в подготовке диверсий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторнига.

Отмечается, что соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

«Решения будут приниматься на основании материалов, содержащих сведения о причастности лица к диверсионной деятельности (в том числе финансированию диверсии), и направляемых в межведомственную комиссию государственными органами и организациями, компетентными органами иностранных государств», — говорится в сообщении.

До этого аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина заявила, что Росфинмониторинг может заблокировать денежный перевод, если сочтет его подозрительным.

Путин подписал указ, согласно которому в РФ с 30 мая начал действовать новый лимит на денежные переводы без открытия банковского счета — не более 100 тыс. рублей. Изменения касаются только операций с упрощенной идентификацией, в том числе через электронные кошельки.

Ранее в России вступил в силу стандарт ЦБ для защиты платежей.