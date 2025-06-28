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Землетрясение произошло у южных Курил

Сейсмостанция: землетрясение магнитудой 4,0 произошло у южных Курил
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Depositphotos

Землетрясение магнитудой 4,0 зарегистрировали в ночь на 28 июня вблизи побережья южных Курил. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Эпицентр располагался в 19 км северо-восточнее села Крабозаводское на острове Шикотан, очаг — на глубине 62 км», — сказала она.

Сейсмолог добавила, что подземные толчки силой до 4 баллов могли ощутить на Шикотане. Тревогу цунами не объявляли.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в это же время сообщает о землетрясении магнитудой 6,1 у берегов Филиппин.

24 июня сообщалось о землетрясениях на Филиппинах и у южных Курил.

23 июня землетрясение магнитудой 5,3 было зафиксировано на острове Новая Британия, который входит в состав Папуа — Новой Гвинеи.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.

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