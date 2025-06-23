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У берегов Папуа — Новой Гвинеи зафиксировали землетрясение

У берегов Папуа — Новой Гвинеи случилось землетрясение магнитудой 5,3
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Depositphotos

На острове Новая Британия, который входит в состав Папуа — Новой Гвинеи, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3. Данные об этом появились на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологов, подземные толчки произошли примерно в 81 километре к юго-востоку от города Кимбе — административного центра провинции Западная Новая Британия. Очаг землетрясения находился на глубине 48 километров.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Угроза цунами отсутствует.

Накануне у побережья самого северного японского острова Хоккайдо зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.

Также землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано 3 июня в 2:17 в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес. Эпицентр подземных толчков располагался примерно в 18 км от турецкого города Мармарис. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 67 км. В результате землетрясения у 14-летней девушки случилась паническая атака — ее сердце не выдержало, еще 69 человек пострадали.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.

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