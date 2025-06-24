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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юге Филиппин

В филиппинской провинции Восточный Давао произошло землетрясение магнитудой 6,4
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Uwe Anspach/Global Look Press

На юге Филиппин утром 24 июня произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщили в местном Институте вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).

По данным сейсмологов, толчки зафиксировали в 09:58 по местному времени (04:58 мск) в районе муниципалитета Баганга, провинция Восточный Давао.

Очаг находился на глубине около 10 километров. На данный момент сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации.

Этой ночью вблизи побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5. Руководитель сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова уточнила, что подземные толчки зафиксированы в Тихом океане. Эпицентр находился в 178 километрах юго-западнее села Головнино, расположенного на острове Кунашир. Толчки происходили на глубине 45 километров.

Накануне сообщалось, что на острове Новая Британия, который входит в состав Папуа — Новой Гвинеи, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как землетрясение навсегда уничтожило Нефтегорск.

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