У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5

У побережья Южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,5

Вблизи побережья Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом РИА Новости сообщила руководитель сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Она уточнила, что землетрясение зафиксировано ночью 24 июня в Тихом океане. Его эпицентр находился в 178 километрах юго-западнее села Головнино, расположенного на острове Кунашир. Толчки происходили на глубине 45 километров.

По словам Семеновой, данные об ощутимости землетрясения не поступали, тревога цунами не объявлялась.

23 июня сообщалось, что на острове Новая Британия, который входит в состав Папуа — Новой Гвинеи, зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

За день до этого у побережья самого северного японского острова Хоккайдо зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.

Также землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано 3 июня в 2:17 в районе Эгейского моря между Турцией и греческим архипелагом Додеканес.

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