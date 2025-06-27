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В российском регионе поставят гигантский памятник Сталину

News NN: гигантский памятник Сталину появится на Бору в Нижегородской области
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СТАЛИН-ЦЕНТР/VK

Около «Сталин-центра» на Бору планируют установить новый памятник Иосифу Сталину, но только после завершения строительства здания. Об этом сообщил корреспонденту NewsNN депутат Госдумы Владислав Егоров.

Строительство «Сталин-центра» ведется на частные средства. Депутат отметил, что памятник Сталину, который в настоящее время стоит перед зданием, планируют перенести внутрь на первый этаж. Взамен будет установлен новый монумент — намного больше и выше.

«На фоне пятиэтажного здания требуется более монументальный, более масштабный памятник», — отметил Егоров.

21 июня губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в Вологде вслед за памятником Сталину появится статуя русского царя Ивана Грозного. По словам главы региона, девятиметровый монумент в центре города возведут к 4 ноября — Дню народного единства.

Ранее в Бурятии открыли памятник Сталину.

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