В российском регионе поставят гигантский памятник Сталину

Около «Сталин-центра» на Бору планируют установить новый памятник Иосифу Сталину, но только после завершения строительства здания. Об этом сообщил корреспонденту NewsNN депутат Госдумы Владислав Егоров.

Строительство «Сталин-центра» ведется на частные средства. Депутат отметил, что памятник Сталину, который в настоящее время стоит перед зданием, планируют перенести внутрь на первый этаж. Взамен будет установлен новый монумент — намного больше и выше.

«На фоне пятиэтажного здания требуется более монументальный, более масштабный памятник», — отметил Егоров.

21 июня губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в Вологде вслед за памятником Сталину появится статуя русского царя Ивана Грозного. По словам главы региона, девятиметровый монумент в центре города возведут к 4 ноября — Дню народного единства.

Ранее в Бурятии открыли памятник Сталину.