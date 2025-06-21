В Вологде поставят девятиметровую статую Ивана Грозного вслед за памятником Сталину

В Вологде вслед за памятником Иосифу Сталину появится статуя русского царя Ивана Грозного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

По словам Филимонова, девятиметровый монумент в центре Вологды возведут к 4 ноября — Дню народного единства.

«Реконструируют одну из старейших площадей в регионе — Кремлевскую площадь, прилегающую к Вологодскому кремлю — нашей визитной карточке, нашей гордости, нашей витрине. И вот на этой площади будет стоять памятник Ивану Грозному высотой девять метров», — объяснил он на полях ПМЭФ.

Монументальная скульптурная композиция, продолжил глава региона, сейчас находится в стадии проектирования. Филимонов призвал воспринимать отечественную историю как цепь неразрывно скованных между собой звеньев исторического процесса «во всем ее величии, в блистательной победоносной славе, величии и во всем ее трагизме».

В декабре 2024 года памятник Иосифу Сталину в Вологде был открыт по предложению регионального отделения КПРФ и появился около дома, где революционер жил во время трехмесячной ссылки и который сейчас является частью музея «Вологодская ссылка».

Ранее сообщалось, что в Польше заранее готовят эвакуацию музеев на случай войны с Россией.