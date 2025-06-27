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Мальчик, которого бросили на пол в Шереметьево, начал приоткрывать глаза

Пострадавший в Шереметьево мальчик начал приоткрывать глаза
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Shutterstock/FOTODOM

Мальчик, который пострадал в Шереметьево, вскоре сможет выйти из комы. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, ребенок уже «приоткрывает глазки». У пациента нет болевого синдрома, тем не менее ребенок получил серьезную травму, и ему нужно время, чтобы подготовиться к «пробуждению».

«Прогноз остается позитивным», – рассказала она.

Мальчика ввели в медикаментозную кому после инцидента в аэропорту, который произошел 23 июня. Он прилетел вместе с матерью, но в какой-то момент она отвлеклась, чтобы взять коляску.

Тем временем к ребенку подошел 31-летний мужчина, схватил и ударил головой о пол. В результате пострадавший получил серьезные травмы, но каких-либо серьезных повреждений мозга у него нет.

Подозреваемого тем временем арестовали, под стражей он пробудет до 24 августа. Известно, что он иностранец.

Ранее отец пострадавшего в Шереметьево мальчика назвал обвиняемого сатаной.

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