МАГАТЭ отчиталось об уровне радиации в Персидском заливе

МАГАТЭ: уровень радиации в Персидском заливе после войны не превышает норму

Уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы после ирано-израильского конфликта. Об этом говорится в официальном заявлении Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Уровень радиации в районе Персидского залива остается в пределах нормы после 12-дневного конфликта, в ходе которого серьезно пострадали несколько ядерных объектов в Иране», — говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что агентство ссылается на данные, стабильно поступающие по международной системе радиационного мониторинга. Отмечается, что эта сеть зафиксировала бы гораздо большее радиоактивное загрязнение в случае значительного повреждения ядерного реактора исламской республики.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

24 июня глава Белого дома объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Он также отметил, что в результате ударов США ядерная программа Исламской республики была уничтожена. Однако иранский МИД утверждал, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены».

Ранее в России допустили, что удар США по ядерным объектам Ирана — «большой спектакль».