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В России допустили, что удар США по ядерным объектам Ирана — «большой спектакль»

Депутат ГД Бородай: операция США в Иране является блефом Трампа
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U.S. Air Force

Депутат Госдумы Александр Бородай в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавние удары США по ядерным объектам Ирана. По его мнению, данная операция может быть «политическим спектаклем».

«Я пока в этом ударе вижу демонстрацию, а не нанесение реального ущерба. Мы не знаем, какой именно урон вообще был причинен. Это может быть игра. Очень вероятно, что Трамп прекрасно понимает: существенного урона он своими страшными бомбами не нанес», — сказал парламентарий.

Издание отмечает, что в полном уничтожении иранских ядерных объектов, о котором заявляет президент США Дональд Трамп, начинают сомневаться даже американские эксперты, поскольку оружие Соединенных Штатов пробивает до 60 метров, однако цели расположены глубже — в 100 и более метрах под землей. В связи с этим есть основания полагать, что глава Белого дома блефует.

13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3», атаковав военные цели в Израиле.

В ночь на 22 июня военно-воздушные силы (ВВС) США атаковали три ядерных объекта Ирана, в том числе завод по обогащению урана Фордо. Трамп назвал целью ударов уничтожение иранских мощностей по обогащению урана.

24 июня глава Белого дома объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Он также отметил, что в результате ударов США ядерная программа Исламской республики была уничтожена. Однако иранский МИД утверждал, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены».

Ранее Иран пригрозил США в случае агрессии.

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