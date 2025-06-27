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Названа сумма ущерба по делу арестованного бывшего главы корпорации «ВСМПО-АВИСМА»

Сумму ущерба по делу экс-главы корпорации «ВСМПО-АВИСМА» оценили в 1,5 миллиарда
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Сумма ущерба по уголовному делу арестованного бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина превысила 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

В данный момент Воеводин арестован, он проходит обвиняемым в деле о мошенничестве. Арестован также второй фигурант — гендиректор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко.

По данным следствия, они закупали шихтовый материал, который используется в том числе для производства титана и изделий из него. Обвинение полагает, что они намеренно совершали закупки по завышенным ценам.

До этого компания «ВСМПО-Ависма» подала иск на Воеводина из-за продажи ферротитана и титановой стружки по заниженной цене в 2017–2019 годах. По условиям мирового соглашения он должен был выплатить бывшему работодателю 1,7 млрд рублей.

24 июня сообщалось, что экс-советника директора Международного детского центра «Артек» Виктора Васильева арестовали по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя главы Минпросвещения РФ Дениса Грибова.

Ранее экс-руководителя Росимущества Удмуртии арестовали по делу о взятке.

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