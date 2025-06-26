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Экс-руководителя Росимущества Удмуртии арестовали по делу о взятке

Суд арестовал экс-главу Росимущества Удмуртии за взятку в размере 1,9 млн рублей
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Shutterstock

В Ижевске суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу бывшего руководителя Росимущества по Удмуртии и Кировской области, обвиняемую в получении взятки в размере 1,9 млн рублей. Об этом сообщили РИА Новости в следственном управлении Следственного комитета России по Удмуртии.

Там отметили, что экс-чиновница признала свою вину.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали экс-главу управления Росимущества в Удмуртии и Кировской области по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, бывшая чиновница с помощью своих сожителя и родственницы, являющихся посредниками, в прошлом году получила взятку в размере более 1,9 млн рублей от директора коммерческой организации. За эти деньги она должна была поспособствовать заключению договора аренды земельного участка.

Арестованная занимала должность руководителя МТУ Росимущества в Удмуртии и Кировской области до 11 июня 2025 года.

В июне бывший мэр Дегтянска Свердловской области Вадим Пильников получил 10 лет колонии строгого режима за взятку.

Ранее российский чиновник получил восемь лет колонии за взятки от бизнесменов.

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