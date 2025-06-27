Экс-главу корпорации «ВСМПО-АВИСМА» арестовали по делу о мошенничестве

Экс-главу «ВСМПО-АВИСМА» Воеводина арестовали по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы санкционировал арест бывшего руководителя корпорации «ВСМПО-АВИСМА» Михаила Воеводина. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, экс-топ-менеджеру предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 1 месяц и 30 суток.

24 июня сообщалось, что экс-советника директора Международного детского центра «Артек» Виктора Васильева арестовали по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя главы Минпросвещения РФ Дениса Грибова.

Днем ранее Лефортовский суд Москвы приговорил предпринимателей Кадыра Караханова и Арсена Ошакбаева к шести годам колонии общего режима каждого за мошенничество при строительстве химической лаборатории для Минобороны. Сумма ущерба составила 125 млн рублей.

Ранее экс-главе Курской области продлили арест по делу о растрате.