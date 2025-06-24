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По делу экс-замглавы Минпросвещения Грибова арестовали советника директора «Артека»

Суд арестовал по делу о мошенничестве советника директора «Артека» Васильева
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Depositphotos

Экс-советника директора Международного детского центра «Артек» Виктора Васильева арестовали по делу обвиняемого в мошенничестве бывшего заместителя главы Минпросвещения РФ Дениса Грибова. Об этом, ссылаясь на материалы суда, сообщает ТАСС.

Судья удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Васильева.

В ходе судебного процесса во время установления личности Васильев сообщил, что до задержания занимал должность советника директора по стратегическому развитию «Артека».

21 июня сообщалось, что в деле бывшего замминистра Грибова насчитали 21 эпизод мошенничества. Уточняется, что только по одному из этих эпизодов ущерб составил 54 млн рублей.

По версии следствия, Грибов вместе с экс-проректором подведомственного института и сотрудниками фирмы, предоставляющей услуги в сфере подготовки кадров, организовал схему хищения денег, выделенных на развитие профессионального образования. Группа заключила госконтракт на проведение стажировок, которые фактически не проводились.

Ранее вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве.

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