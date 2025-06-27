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В России управляющие компании могут получить новые полномочия

В Госдуму внесли законопроект о передаче РСО долгов жильцов за ЖКУ
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Alexander Legky/Global Look Press

В Государственную думу поступил законопроект о праве управляющей компании (УК) передавать долги жильцов за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (они поставляют воду, газ, тепло и электричество). Законопроект, который был опубликован в думской электронной базе, в нижнюю палату парламента внесла группа членов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем Сергеем Пахомовым.

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, действующие управляющие организации смогут наравне с вновь выбранными УК «передавать право (требование) по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, с которыми у таких управляющих организаций заключен договор на поставку коммунальных ресурсов».

«Концепцией законопроекта предусматривается именно право, а не обязанность. Таким образом, передача права (требования) по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги станет возможной только в случаях согласия обеих сторон договора», — уточняется в пояснительной записке.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании, ТСЖ и ЖСК ежегодно отчитываться перед собственниками жилья о своей работе.

Ранее россиянам рассказали, как сэкономить на ЖКУ 25–30%.

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