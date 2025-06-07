Путин подписал закон, обязывающий управляющие компании отчитываться перед жильцами

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает управляющие компании (УК), ТСЖ и ЖСК ежегодно отчитываться перед собственниками жилья о своей работе. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон также предполагает, что УК обязана предоставлять отчет о своей деятельности в ГИС ЖКХ или региональной информационной системе.

Перечень сведений, которые обязательно должны быть отражены в отчете, будет определять Минстрой России.

Требование для управляющих компаний начнет действовать с первого квартала 2026 года.

В мае соответствующий закон был принят Госдумой. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что нововведение поможет стандартизировать услуги в сфере ЖКХ, повысить прозрачность работы обслуживающих организаций и упростить контроль за их деятельностью.

Ранее российские УК столкнулись с проблемой собираемости платежей.