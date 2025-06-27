Архиепископ Микаэл направился в СК в Ереване

Архиепископ ААЦ Микаэл направился в СК в Ереване сначала пешком, затем на авто

Архиепископ Микаэл Аджапахян, которого верующие граждане ранее не выпускали из резиденции католикоса всех армян в автомобиле силовиков, направился в следственный комитет (СК) в Ереване. Трансляцию с территории резиденции в Эчмиадзине ведует YouTube-канал 24TV.

Сначала священник принял решение идти пешком, однако позже все-таки сел в автомобиль.

«Могу быть кем угодно, но не беглецом», — заявил он журналистам.

Перед этим он заявил, что ожидает своего ареста. Расстояние от Эчмиадзина до Еревана составляет около 20 км.

До этого сообщалось, что представители силовых структур были вынуждены покинуть территорию у резиденции католикоса всех армян Гарегина II, куда они приехали для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. Это произошло после того, как верующие организовали защиту священников.

27 июня представители Службы национальной безопасности Армении пришли к архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Священнослужитель согласился на задержание, заявив, что никогда ни от чего не скрывался. При этом он назвал происходящее беззаконием и добавил, что угрозой стране является не он, а правительство.

Ранее архиепископ ААЦ прокомментировал предъявленные ему обвинения.