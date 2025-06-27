Архиепископ ААЦ прокомментировал предъявленные ему обвинения

Архиепископ Армянской Апостольской церкви (ААЦ) Микаэл Аджапахян назвал сфабрикованными предъявленные ему обвинения. Об этом пишет РИА Новости.

Аджапахян подчеркнул, что он не отрекается от своих слов и не боится ничего.

27 июня в резиденцию архиепископа в Эчмиадзине прибыли представители Службы национальной безопасности Армении. Священник согласился покинуть ее вместе с ними, однако верующие попытались не дать его вывести. При этом Аджапахян заявил, что угрозу стране представляет не он, а власти. Когда его уже увезли из резиденции, священнослужителю стало плохо, и он вернулся в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II.

Сейчас все представители СНБ покинули здание, но там остаются верующие, которые намерены защищать архиепископа.

«Мы сами направимся с владыкой Микаэлом в следственный комитет для участия в следственных действиях», — заявил адвокат первосвященника Ара Зограбян.

До этого Зограбян подтвердил, что СК Армении задержал архиепископа Аджапахяна.

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