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Архиепископ ААЦ прокомментировал предъявленные ему обвинения

Армянский архиепископ Микаэл назвал сфабрикованными предъявленные ему обвинения
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president.am

Архиепископ Армянской Апостольской церкви (ААЦ) Микаэл Аджапахян назвал сфабрикованными предъявленные ему обвинения. Об этом пишет РИА Новости.

Аджапахян подчеркнул, что он не отрекается от своих слов и не боится ничего.

27 июня в резиденцию архиепископа в Эчмиадзине прибыли представители Службы национальной безопасности Армении. Священник согласился покинуть ее вместе с ними, однако верующие попытались не дать его вывести. При этом Аджапахян заявил, что угрозу стране представляет не он, а власти. Когда его уже увезли из резиденции, священнослужителю стало плохо, и он вернулся в резиденцию католикоса всех армян Гарегина II.

Сейчас все представители СНБ покинули здание, но там остаются верующие, которые намерены защищать архиепископа.

«Мы сами направимся с владыкой Микаэлом в следственный комитет для участия в следственных действиях», — заявил адвокат первосвященника Ара Зограбян.

До этого Зограбян подтвердил, что СК Армении задержал архиепископа Аджапахяна.

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