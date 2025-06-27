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Архиепископ Аджапанян назвал власти Армении угрозой стране

РИА: Аджапанян согласился на задержание, но назвал власти угрозой Армении

Представители Службы национальной безопасности Армении пришли к архиепископу Микаэлу Аджапаняну. Об этом сообщает РИА Новости.

Священнослужитель согласился на задержание, а также заявил, что угрозой стране является не он, а правительство.

«Я никогда ни от чего не скрывался. Происходящее является беззаконием. <...> Но так как (сотрудники силовых органов) пришли сюда и собираются применить силу, я пойду с ними в сопровождении духовенства», — заявил он.

До этого суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, политического оппонента премьер-министра Никола Пашиняна, на два месяца по делу о захвате власти.

Следственный комитет Армении считает Галстаняна и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов. Несколько фигурантов дела уже задержаны, в том числе депутат Национального собрания Нагорного Карабаха Давид Галстян и помощник архиепископа Мовсес Шарбатян.

Арестованные связаны с движением «Священная борьба», которое, по утверждению властей, стояло за якобы предотвращенной попыткой переворота.

Галстанян возглавлял весенние протесты 2024 года против процесса делимитации армяно-азербайджанской границы, по итогам которого Азербайджану были переданы четыре села в Тавушской области.

Ранее Пашинян прокомментировал обвинение архиепископа Баграта в терроризме.

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