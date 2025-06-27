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Верующие организовали защиту священников у резиденции католикоса всех армян

РИА Новости: силовики покинули территорию у резиденции католикоса всех армян
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Стрингер/РИА Новости

Представители силовых структур покинули территорию у резиденции католикоса всех армян Гарегина II, куда они приехали для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

В настоящее время на территории резиденции находятся верующие, которые организовали защиту священников. Аджапахян поедет в следственный комитет в сопровождении адвоката, сообщил его адвокат.

27 июня представители Службы национальной безопасности Армении пришли к архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Священнослужитель согласился на задержание, заявив, что никогда ни от чего не скрывался. При этом он назвал происходящее беззаконием и добавил, что угрозой стране является не он, а правительство.

За день до этого суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, который является политическим оппонентом премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Священника заключили под стражу на два месяца по делу о захвате власти.

По версии следственного комитета Армении, Галстанян и еще более десяти человек причастны к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов в стране. Адвокат архиепископа Ованнес Худоян намерен обжаловать решение суда об аресте.

Ранее Киркоров записал обращение к Пашиняну о гонениях на церковь.

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