Стрельба произошла на юге Польши

На юге Польши произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польскую радиостанцию RMF FM.

«В пятницу в Старой Вси в Лимановском районе Малопольского воеводства в одном из домов произошла стрельба», — говорится в сообщении.

По информации радиостанции, 57-летний подозреваемый стрелял в людей, одному из которых он приходится отцом.

Сообщается, что мужчина смог скрыться в лесу, сотрудники правоохранительных органов уже нашли его автомобиль. В полиции предупредили граждан, что мужчина опасен и может быть вооружен.

До этого жителя Ставрополья задержали после стрельбы по прохожим и животным. Мужчина стрелял из окна квартиры из травматического оружия. Пострадал ли кто-то во время инцидента, не уточнялась. Также неизвестно, знал ли он тех, в кого стрелял.

19 июня в городе Гусиноозерске республики Бурятии пенсионер открыл стрельбу по мотоциклисту.

Ранее в Ленобласти 76-летний мужчина открыл стрельбу из ружья по дорожным рабочим.