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В Ленобласти 76-летний мужчина стрелял из ружья по дорожным рабочим

Пенсионер из Ленобласти открыл стрельбу по дорожным рабочим
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ГК «Автодор»

Пенсионер из Ленобласти стрелял по дорожным рабочим из ружья, сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел вечером 18 июня в деревне Кипень. Около 17 часов очевидец позвонил в полицию и сообщил о стрельбе у дома на Ропшинском шоссе. По его словам, пожилой мужчина обстрелял рабочих, которые укладывали асфальт.

Стрелка вскоре задержали, им оказался 76-летний местный житель. Стало известно, что лицензия на его гладкоствольное ружье истекла шесть лет назад. У мужчины, забывшего ее продлить в 2019 году, изъяли ружье, 28 патронов и упаковку с порохом.

Возбуждено уголовное дело. Пенсионера задержали за хулиганство с применением оружия. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Кемерово полицейский открыл стрельбу по собаке из табельного оружия.

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