Россиянам показали фото виновника похолодания в стране

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковый снимок циклона Зирос, который принес в Центральную Россию похолодание и осадки.

«В центральную часть России пришел циклон Зирос. Он принес осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой», — подписана фотография.

В госкорпорации рассказали, что фото циклона сделали российские спутники «Электро-Л» и «Арктика-М». Эти космические аппараты продолжают следить за ситуацией.

В последнюю неделю июня температура воздуха в Москве и Московской области будет ниже климатической нормы на 2-3,5°С, рассказала ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночные часы ожидается температура от +9°C до +14°C, тогда как днем — от +17°C до +21°C. Синоптик объяснила это тем, что характер погоды до конца июня будет определяться циклонами, которые проходят через столичный регион.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что прохладная погода в Москве и Подмосковье сохранится до конца июня. Эксперт погоды отметил, что температура первых дней второго летнего месяца прогнозируется ниже климатической нормы, но тем не менее столбики термометров все же на несколько дней поднимутся до нормы в плюс 25°C.

Ранее на Земле началась магнитная буря.