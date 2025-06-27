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На Земле началась магнитная буря

Синоптик Леус: на Земле началась слабая магнитная буря класса G1
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Shutterstock

Утром 27 июня началась слабая магнитная буря. Об этом сообщил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Он напомнил, что Земля попала в поток горячего и плотного солнечного ветра, что вызвало возмущения магнитосферы.

По его словам, буря относится к классу G1 и пока не достигла среднего уровня. Индекс активности составляет 1,33 единицы. Ожидается, что буря продлится еще несколько часов и начнет ослабевать во второй половине дня.

Уже в субботу геомагнитная обстановка должна нормализоваться. Прогнозы на ближайшие 2–3 дня остаются благоприятными, заключил синоптик.

В середине июня на Солнце зафиксировали мощную вспышку самого высокого класса. По имеющимся данным, вспышка Х1.3 класса произошла на Солнце 18 июня. Ученые отметили, что это первая за последние три недели подобная сильная вспышка.

До этого американские астрономы миссии NASA PUNCH представили первые результаты исследований солнечной короны и космической погоды. Как сообщили на заседании Американского астрономического общества, четыре компактных спутника миссии уже начали передавать уникальные данные о корональных выбросах массы, зафиксировав мощное извержение на Солнце 8 июня.

Ранее россиянам объяснили, как снизить метеочувствительность к сильным магнитным бурям.

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