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Синоптик рассказал, когда в Подмосковье потеплеет

Синоптик Вильфанд: холодная погода в Подмосковье сохранится до конца июня
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Евгений Биятов/РИА Новости

Прохладная погода в Москве и Подмосковье сохранится до конца июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью для «Интерфакс».

«Даже 1 июля тоже будет умеренная прохладная погода на всей европейской территории России, поскольку циркуляция существенно, к сожалению, не меняется», — заявил он.

По словам синоптика, в последние пять дней июня в среднем температура будет ниже нормы на 3—4°C.

«В воскресенье прогнозируется плюс 21 — плюс 23, но небольшой дождь не исключается. А потом очередное понижение температуры, уже опять плюс 16—18 в понедельник», — рассказал Вильфанд.

В ряде районов Подмосковья максимальная температура во вторник составит уже 13—15°C.

В июле дневная температура на несколько дней поднимется до нормы в плюс 25°C.

До этого Вильфанд предупредил москвичей о похолодании до +4°С. Он уточнил, что в ночь на воскресенье, 22 июня, температура в столице может резко опуститься до +6... +8°C, а в регионе — до +4°C.

Ранее синоптик объяснил, с чем связано похолодание в Москве.

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