Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю июня

Синоптик Позднякова: в последнюю неделю июня в Москве будет холоднее нормы

В последнюю неделю июня температура воздуха в Москве и Московской области будет ниже климатической нормы на 2–3,5°C. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночные часы ожидается преобладающая температура от +9°C до +14°C, днем — от +17°C до +21°C.

«Характер погоды до конца июня будет определяться циклонами, которые с заметным постоянством проходят через столичный регион. Чаще всего мы попадаем в их тыловую холодную часть, поэтому всю неделю до конца месяца будет преобладать северо-западный поток, довольно плотный», — отметила синоптик.

Она добавила, что до конца месяца сохранятся и порывы ветра, достигающие 12 м/с.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в ближайшее время в столичный регион не вернется жаркая погода — июль начнется с той же прохлады, которая наблюдается сегодня. Это связано с целой чередой циклонов.

Ранее россиян предупредили о возвращении 30-градусной жары в курортные регионы.