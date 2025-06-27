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Во вьетнамском аэропорту столкнулись два самолета

Два самолета Vietnam Airlines столкнулись в ханойском аэропорту Нойбай
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Два самолета вьетнамского национального авиаперевозчика Vietnam Airlines столкнулись в аэропорту Нойбай. Об этом сообщает Dan Tri.

Как сообщили изданию в управлении гражданской авиации Вьетнама, в результате инцидента никто не пострадал.

Уточняется, что Airbus A321 ждал на рулежной дорожке, в этот момент с ним столкнулся Boeing 787, который только приземлился и выруливал к стоянке. Самолет Airbus получил повреждение хвостового оперения. В аэропорту отменили или перенесли многие рейсы.

Весной в аэропорту Минеральных Вод столкнулись два бизнес-джета. Инцидент произошел днем 26 мая, когда прибывший из Москвы самолет Legacy 600 при движении на стоянку задел крылом другой такой же самолет. У стоявшего борта появилась трещина длиной около 30 см.

До этого в Сургуте самолет не смог приземлиться с первого раза из-за скопления птиц на взлетно-посадочной полосе. Пилотам пришлось уходить на второй круг по команде диспетчера вышки.

Ранее на Сахалине самолет врезался в стену ангара.

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