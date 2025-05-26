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Птицы помешали самолету приземлиться в Сургуте

Самолет ушел на второй круг при посадке в Сургуте, ему помешали птицы
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capibara89/Shutterstok/FOTODOM

В Сургуте самолет не смог с первого раза приземлиться в аэропорту из-за птиц. Об этом сообщает Telegram-канал AVIAINCIDENT.

«Уход на второй круг по команде диспетчера вышки, причина: скопление птиц на ВПП», — говорится в сообщении.

Со второго раза воздушно судно удалось посадить в аэропорту без каких-либо внештатных ситуаций.

Недавно в аэропорту Киренск Иркутской области самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки из-за подлома передней стойки шасси. На борту находился 51 человек — пять членов экипажа и 46 пассажиров, никто не пострадал.

До этого пассажирский самолет, следовавший по маршруту СалехардТюмень, вернулся в аэропорт вылета из-за «небольших технических неполадок». Как рассказали пассажиры, после приземления воздушное судно очень медленно катилось до перрона аэропорта.

Ранее в Госдуме предложили запретить невозвратные билеты на самолеты.

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