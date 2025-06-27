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Власти Армении отправили к резиденции главы апостольской церкви четыре спецподразделения

ААЦ: власти Армении отправили в Эчмиадзин четыре спецподразделения
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Sergei Grits/AP

Власти Армении отправили к резиденции главы Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Эчмиадзине подразделения внутренних войск, полиции и службы нацбезопасности республики. Об этом в Telegram-канале сообщает Российская и Ново-Нахичеванская епархия ААЦ.

Отмечается, что в общей сложности к резиденции главы Армянской апостольской церкви прибыло четыре подразделения спецназа.

27 июня представители Службы национальной безопасности Армении пришли к архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Священнослужитель согласился на задержание, заявив, что никогда ни от чего не скрывался. При этом он назвал происходящее беззаконием и добавил, что угрозой стране является не он, а правительство.

Днем ранее суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, который является политическим оппонентом премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его заключили под стражу а два месяца по делу о захвате власти.

По версии следственного комитета Армении, Галстанян и еще более десяти человек причастны к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов в стране. Адвокат архиепископа Ованнес Худоян намерен обжаловать решение суда об аресте.

Ранее в Кремле прокомментировали задержания в Армении представителей духовенства и оппозиции.

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