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В Армении возбудили уголовное дело из-за препятствия народом задержанию священника

СК Армении завел дело из-за препятствия народом задержанию архиепископа Микаэла
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Reuters

Следственный комитет (СК) Армении возбудил уголовное дело по факту препятствия гражданами республики задержанию архиепископа Микаэла (Аджапахяна). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«Учитывая, что в ходе рассмотрения дела группа лиц воспрепятствовала законной деятельности правоохранительных органов, в связи с этим возбуждено уголовное дело также по признакам воспрепятствования осуществлению правосудия», — говорится в документе.

27 июня представители Службы национальной безопасности Армении пришли к архиепископу Микаэлу Аджапахяну. Священнослужитель согласился на задержание, заявив, что никогда ни от чего не скрывался. При этом он назвал происходящее беззаконием и добавил, что угрозой стране является не он, а правительство.

Днем ранее суд в Ереване арестовал архиепископа Баграта Галстаняна, который является политическим оппонентом премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Его заключили под стражу на два месяца по делу о захвате власти.

По версии следственного комитета Армении, Галстанян и еще более десяти человек причастны к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов в стране. Адвокат архиепископа Ованнес Худоян намерен обжаловать решение суда об аресте.

Ранее союз армян России осудил действия властей Армении против Церкви.

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