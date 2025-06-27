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Союз армян России осудил действия властей Армении против церкви

Союз армян России: гонения властей республики на Армянскую церковь — позор
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Арам Нерсесян/РИА «Новости»

Союз армян России (САР) осудил преследование армянскими властями Армянской апостольской церкви и призвал власти республики к соблюдению местной конституции. Об этом говорится в официальном Telegram-канале организации.

«Члены совета САР, представляющие трехмиллионную армянскую общину России, считают постыдным преследование со стороны властей Армении Армянской апостольской церкви. Такого позора в истории нашего народа еще не было», — говорится в сообщении.

В заявлении также упоминается премьер-министр республики Никол Пашинян, который, по мнению участников союза, своими действиями «пытается уничтожить все, на чем зиждется человеческая сущность».

В союзе предположили, что действия властей обусловлены нежеланием допустить до грядущих выборов кандидатов «от народа». Союз призвал армян сплотиться в целях защиты церкви, а правительство республики — не превышать полномочия.

26 июня в Армении арестовали архиепископа Армянской апостольской церкви Баграта Галстаняна. Следственный комитет страны считает священника и еще более десяти человек причастными к подготовке насильственного захвата власти и террористических актов. По словам его адвоката Ованнеса Худояна, решение обжалуют.

Ранее Киркоров записал видеообращение к Пашиняну.

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