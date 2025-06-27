У задержанного в Москве за домогательства обнаружили судимость за наркотики

SHOT: задержанный за приставания в Москве юноша из Кузбасса судим за наркотики

Задержанный за приставания в Москве 23-летний Денис Ч. из Кемеровской области был судим за наркотики. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2021 году его задержали в Москве с небольшой дозой синтетического наркотика, после чего мужчина был осужден на год условно. В социальных сетях задержанный публиковал фотографии с Анастасией Ивлеевой и бойцом ММА Марифом Пираевым, а также бравировал цитатами в духе «никакой агрессии, сжигай людей с улыбкой на лице».

По словам пострадавшей, Денис был менее агрессивным, чем его товарищ, который приставал к ней с оскорблениями и позволил себе ухватить ее за ягодицы. Всего к девушке подошли шестеро парней. Что произошло с еще четырьмя, не уточняется.

Также в Москве арестовали 32-летнего пристава за неоднократные домогательства по совету Лесли.

Следственный комитет возбудил дело против блогера Лесли о склонении последователей к изнасилованию. Ему грозит от трех до шести лет колонии в России, однако сейчас он находится за границей.

Ранее Алекс Лесли назвал пострадавших от приставаний москвичек «типичными жертвами».