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В Москве задержали еще двух последователей Лесли за домогательства

Mash: в Москве задержали еще двух последователей блогера Лесли за приставания
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Global Look Press

Число задержанных в Москве за приставания к девушкам на улицах последователей блогера Лесли увеличилось до трех. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

27-летняя жительница Москвы стала жертвой приставаний на Охотном ряду. К ней подошла компания из шести молодых людей, после чего один из них принялся оскорблять девушку и ухватил за интимное место. Пострадавшая вырвалась и рассказала о произошедшем полицейским.

Виновный был задержан вместе с еще одним мужчиной из группы. Один из них — москвич в возрасте 21 года. Другой — 23-летний уроженец Кемеровской области.

Перед этим в Москве арестовали 32-летнего пристава за неоднократные домогательства по совету Лесли.

До этого СК возбудил дело против блогера Лесли о склонении последователей к изнасилованию. Ему грозит от трех до шести лет колонии в России, однако сейчас он находится за границей.

По мнению Лесли, пострадавшие девушки «просто хайпят». Большая часть русских женщин реагируют на такое «адекватно», говорит он.

Сообщения о массовых домогательствах на улицах Москвы начали поступать накануне. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали. Telegram-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что некий «гуру соблазнения» организовал флешмоб, требуя от своих учеников «делать по 30 подходов к незнакомым женщинам» и таким образом обретать уверенность в себе.

Ранее Алекс Лесли назвал пострадавших от приставаний москвичек «типичными жертвами».

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