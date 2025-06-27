Блогеру Алексу Лесли грозит несколько лет колонии

РИА Новости: блогеру Лесли грозит несколько лет колонии за склонение к насилию

Блогеру Алексу Лесли (Александру Кириллову) грозит несколько лет колонии за подстрекательство к изнасилованию. Об этом пишет РИА Новости.

По данным следствия, мужчина убеждал своих последователей в Москве совершать изнасилования. В российском уголовном кодексе изнасилование и подстрекательство к изнасилованию караются одинаково.

Одного из его последователей задержали. Его подозревают в домогательствах к девушкам в центре Москвы. Мужчина 32 лет находится в отделении полиции.

До этого сообщалось, что четыре книги Лесли изъяли с полок магазинов.

43-летний уроженец Белоруссии Алекс Лесли позиционирует себя как «гуру секса». 24 июня на улицах Москвы его подопечные по заданию блогера подходили к женщинам на улице и трогали их за интимные части тела. Вечером 25 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лесли по подозрению в склонении к изнасилованию. Сам он находится за границей.

Ранее Лесли обвинил пострадавших от домогательств девушек в жертвенной позиции.