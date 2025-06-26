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Книги Алекса Лесли изымут из продажи после случаев домогательств в Москве

В «Эксмо» сообщили об остановке продаж книг Алекса Лесли
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alexlesley11/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Книги Алекса Лесли «Жизнь без трусов», «Охота на самца» и другие снимут с продажи после возбуждения уголовного дела на коуча, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе издательства «Эксмо».

«Издательство приняло решение приостановить продажи всех четырех книг, карточки товаров в книжных магазинах, сервисах и маркетплейсах будут закрыты и недоступны», — сказали там.

На сайте самого издательства книги уже недоступны, страница автора открывается с ошибкой «404». На маркетплейсах книги коуча все еще можно купить.

43-летний уроженец Белоруссии Алекс Лесли позиционирует себя как «гуру секса». 24 июня на улицах Москвы его подопечные по заданию блогера подходили к женщинам на улице и трогали их за интимные части тела, заняться сексом. Вечером 25 июня Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лесли по подозрению в склонении к изнасилованию. Сам он находится за границей.

Ранее сам Алекс Лесли назвал пострадавших от приставаний москвичек «типичными жертвами»

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