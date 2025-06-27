Полиция задержала одного из последователей Лесли, домогавшегося девушек в центре Москвы

Telegram-канал Baza опубликовал фото и видео мужчины, которого задержала полиция после жалоб со стороны девушек, рассказавших о домогательствах в центре Москвы.

Мужчина 32 лет сейчас находится в отделении полиции.

25 июня в отношении блогера Алекса Лесли возбудили уголовное дело за организацию в Москве флешмоба, участники которого приставали к девушкам на улицах и трогали их за интимные места. Кириллова (настоящая фамилия Алекса Лесли) обвиняют в склонении к совершению изнасилования. Сам он уверен, что избежит наказания, а «жалобщицы», обратившиеся в полицию после домогательств, «просто хайпуют».

Лесли обвинил пострадавших от домогательств девушек в жертвенной позиции.

На уличные приставания участников его тренингов начали массово жаловаться москвички. В отношении «гуру» возбудили уголовное дело. И это не первые его проблемы с законом. Алекс Лесли приобрел популярность секс-коуча из 2010-х, после скандала с Настей Рыбкой. «Газета.Ru» вспомнила, чем известен Алекс Лесли, за что он сидел в тайской тюрьме, чему учил на своих тренингах и почему его последователей называли «секс-сектой».

Ранее сообщалось, что книги Алекса Лесли изымут из продажи после случаев домогательств в Москве.