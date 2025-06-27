Возобновлено авиасообщение между Ираном и РФ

Российская Федерация и Иран возобновили авиасообщение, прерванное 13 июня. Это следует из данных онлайн-табло московского аэропорта Шереметьево.

Так, в аэропорту приземлился первый рейс авиакомпании Mahan Air.

25 июня Иран частично открыл свое воздушное пространство.

В ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном: нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации: он назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и прекращение ядерной угрозы.

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Минтуризм сообщил, что израильская авиакомпания возобновляет авиасообщение по маршруту Тель-Авив — Москва.