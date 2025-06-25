Компания El Al возобновляет полеты по маршруту Тель-Авив — Москва

Израильская авиакомпания El Al возобновляет регулярное авиасообщение по маршруту Тель-Авив — Москва с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства туризма Израиля.

«1 июля 2025 года авиакомпания El Al возобновит прямые регулярные рейсы по маршруту Тель-Авив — Москва», — говорится в заявлении.

15 июня компания El Al отменила все рейсы до 17 июня, при этом ограничения на вылеты в ряд городов, включая Москву, действуют до 23 июня.

Власти Израиля закрыли воздушное пространство над страной 13 июня после объявления о начале операции против Ирана. Меры были приняты для обеспечения безопасности воздушного транспорта в регионе.

До этого стало известно, что в России рухнул спрос на авиабилеты в Израиль — на 92% — на фоне эскалации конфликта между еврейским государством и Ираном. Кроме того, спрос на пакетные туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в период с 16 по 22 июня упал на 38% по сравнению с неделей ранее, в Египет — на 9,1%.

Ранее авиакомпания из ОАЭ возобновила полеты после удара Ирана по Катару.