Иран частично открыл свое воздушное пространство. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса Flightradar.

Небо над Ираном было закрыто для полетов с 13 июня на фоне конфликта с Израилем, позднее — с США. В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по иранским ядерным и военным объектам. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана и полностью их уничтожили.

23 июня Росавиация на фоне с обострения обстановки на Ближнем Востоке обновила указания (NOTAM) для российских эксплуатантов воздушных судов. Документ предписывал не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также в воздушном пространстве Израиля, Иордании. Кроме того, под запрет попадало небо Ирака, Ирана и Катара. Данные указания действуют до особого распоряжения — предварительно до 02:59 мск 26 июня.

Ранее Минтуризм сообщил, что израильская авиакомпания возобновляет авиасообщение по маршруту Тель-Авив — Москва.